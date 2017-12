Cos’è e a cosa serve il counseling

Secondo Torretta “il counseling aiuta a sviluppare consapevolezza su quelli che sono i bisogni e gli obiettivi professionali e personali di una persona. Aiuta ad attivare un piano d’azione conseguente, mettendo al centro di tutto la persona, la sua responsabilità, la relazione con le persone, in primo luogo quella con se stessi”. Parola d’ordine: uscire dalla comfort zone.

Lei stessa ammette che, in più di due decenni di lavoro aziendale, il counseling le sarebbe servito almeno in tre occasioni. Nel passaggio da professional a manager: “lì il counseling mi avrebbe aiutato a saper gestire meglio le persone, a imparare a delegare, ad accettare il controllo e la responsabilità del team, sviluppando e aiutando a sviluppare sia le hard che le soft skill“.

Il secondo, durante le riorganizzazioni: “quando si va via da un’azienda a causa di riorganizzazioni, serve un sostegno per non perdere fiducia nella missione, nel valore”. Il terzo, per evitare il rischio di diventare ciò che non si vuole: “una volta mi hanno chiesto di creare una mappa di cambiamento. Ho detto che stavo diventando un manager asettico e politico. Non volevo diventarlo”.

Si può pensare che il counseling sia necessario solo in presenza di realtà strutturate, che in fase di startup servono sì le soft skill, magari servono più le hard come dice Emilio Sassone Corsi di MAIN, perché è tutto entusiasmo, creatività e business plan appena nati. E invece no.