Sesso, bugie e serial killer: siete pronti per la maratona streaming di Capodanno?

Madri e figli in un sobborgo residenziale, dinamiche di odio, una nuova arrivata che fatica ad integrarsi, mariti che menano forte e possibili omicidi dietro l’angolo. C’è un po’ tutta la piccineria dell’America di provincia che vuole stare sicura, la difficoltà delle donne ad affermarsi e una maniera di scrivere e recitare i dialoghi che non è per niente comune. Sono 7 episodi da un’ora e non prevede una seconda stagione. Poco impegno, grande soddisfazione, molti cambi d’abito, capelli scompigliati dopo il sesso in cucina mentre i bambini non guardano e rivincite contro gli uomini.

The Deuce – Sky

Per chi ha amato The Wire, e per chi non conosce The Wire dunque ancora non sa che potrebbe amarlo.

New York negli anni ‘70 era una città con quartieri ad alti livelli di scarsa raccomandabilità. Lì tra mafia italoamericana, prostituzione e mancanza di prospettive si forma l’industria del porno che dominerà il mercato nei due decenni a seguire. Al centro di tutto ci sono due gemelli interpretati da James Franco e la prostituta Maggie Gyllenhaal, invitato non richiesto il virus HIV.