Resto al Sud, ecco il nuovo incentivo. Fino a 200K per i giovani che vogliono diventare imprenditori.

Promossa dal ministro per la Coesione territoriale, è stata introdotta dal Decreto Mezzogiorno per incentivare l’imprenditoria giovanile nel Meridione. Un finanziamento pari a 50 mila euro (in caso di singolo richiedente) o fino a 200 mila euro (in caso di più soggetti istanti), di cui il 35% a fondo perduto e il restante 65% tramite un finanziamento a tasso zero rimborsabile in 8 anni. L’obiettivo finale sarà creare nelle regioni meridionali centomila giovani imprenditori in 3 anni.

L’invio delle domande è previsto dalle ore 12.00 del 15 gennaio 2018. Si tratta di una procedura a sportello.

RESTO AL SUD – COSA SI PUÒ FARE

Avviare iniziative imprenditoriali per:

la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura

la fornitura di servizi alle imprese e alle persone

il turismo.

Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio.