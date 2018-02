Impresa 4.0 stanziati altri dieci miliardi per il 2018, 95M andranno agli ITS

Il Presidente Gentiloni: “Come immaginare nell’era della robotica, dell’intelligenza artificiale, quel lavoro consapevole di cui parlava Adriano Olivetti? Come garantire che la formazione possa consentire al mondo del lavoro di vivere questa transizione come una opportunità e non una minaccia? È difficile, spiega, ma «dobbiamo assumerci questa responsabilità e farlo con l’ottimismo che ci deriva dai risultati positivi che la nostra comunità ha raggiunto in questi anni”.

Gli Istituti Tecnico Superiore ITS sono al centro di una grande trasformazione che vede la manifattura italiana proiettata verso l’orizzonte del digitale. Il piano propone un nuovo programma formativo-professionale che avvicina scuole e imprese sui temi del 4.0. L’obiettivo è quello di creare un ponte tra scuola e impresa e di fare dei bienni post diploma una palestra di sperimentazione che consente agli studenti degli ITS e agli imprenditori di gestire fianco a fianco il processo di innovazione.

A partire dai primi mesi del 2018 saranno sviluppati dei laboratori di formazione e innovazione in tutti gli ITS italiani mirati a far collaborare studenti, docenti e personale delle imprese delle diverse specializzazioni settoriali dei territori su cui gli ITS insistono. Gli ITS affronteranno i nodi del 4.0 attraverso una metodologia innovativa di approccio all’innovazione definita “design thinking” scommettendo sulla comprensione degli effettivi bisogni degli utenti della tecnologia, su strumenti di prototipazione efficace e low cost e su modelli pertinenti di valutazione economica.

Le dieci professioni oggi più richieste del mercato non esistevano fino a 10 anni fa. L’occupazione crescerà nei Paesi che hanno investito sulle competenze digitali e si ridurrà in quelli che non le hanno acquisite in maniera adeguata. E’ necessario innovare i percorsi di studio per formare gli studenti sulle nuove competenze digitali, gestire il rischio di disoccupazione tecnologica e massimizzare le nuove opportunità lavorative legate alla quarta rivoluzione industriale.