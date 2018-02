Italia2018 va live, il 1° marzo su Facebook in diretta le proposte della politica e la campagna sui social

Verso le elezioni: poche azioni, molto (re)azioni

Ecco, ora evito di spoilerare la puntata per chi non l’avesse vista, ma in tanti momenti quel Waldo e la sua storia hanno ricordato una campagna elettorale vissuta di fatto sui social e in tv, con le piazze e i luoghi di aggregazione animati solo come riflesso. E poi una campagna con pochi propositi e azioni sui programmi elettorali e molte (re)azioni a episodi di cronaca che hanno toccato l’immaginario collettivo.

Una campagna elettorale che è stata monitorata dalla redazione di StartupItalia! con il progetto #Italia2018: un contenitore di interviste su lavoro, innovazione, futuro. Ma anche molto di più. Perché in fondo si è trattato di misurare il termometro di quello che in tempo reale avviene sui social media, di fatto oggi il nuovo manifesto elettorale interattivo della classe politica che si è candidata alle Politiche 2018.

Una campagna elettorale umorale e che non ha entusiasmato i giovani, non richiamandoli al momento all’azione, e quindi al voto. Sul Sole24Ore è stato riportato come quasi un giovane su due non abbia intenzione di votare. E da tutti gli istituti di sondaggio è emerso come l’astensione potrebbe rappresentare nostro malgrado una compagine politica grande quanto (se non di più) gli altri schieramenti in campo.