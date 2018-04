Leadership femminile e tecnologia a che punto siamo? Intervista a Gianna Martinengo

Gianna, all’interno della Milano Digital Week, ha ideato un evento, il Tram dell’Innovazione, nel quale l’Associazione ha affrontato diversi temi legati alle tecnologie. Data la sua esperienza in Women&Technologies, la domanda è d’obbligo: esiste una “tecnologia al femminile”?

Non ritengo che vi sia una tecnologia al femminile. Può esserci, forse, una modalità per produrre tecnologia con una visione e una leadership femminile. Il mio impegno al femminile nasce nel ’99, in occasione del convegno “Pari sarà lei”, organizzato da Regione Lombardia, quando vengo chiamata in qualità di Presidente del Terziario Innovativo di Assolombarda: ero già un’imprenditrice conosciuta dall’83 per il lavoro svolto nel settore privato della tecnologia. Sino a quel momento non mi ero posta la domanda se esistesse una tecnologia al femminile. Ho quindi cominciato – da umanista tecnologa – a riflettere su questo binomio; su soluzioni tecnologiche che potessero migliorare la qualità di vita delle donne. Qualità della vita, per esempio, poteva voler dire lavoro a distanza (all’epoca, 1999, un tema da pionieri!), da me applicato al progetto del tele-lavoro in Italtel.

In quel caso i dipendenti a distanza erano pagati sul numero di righe di codice prodotto, dunque non era necessaria una presenza “fisica” in azienda. In quel periodo si parlava di un mondo femminile che aveva un carico di lavoro più alto, più cura della famiglia, che aveva maggior difficoltà di dimostrare e vendere i propri prodotti: la tecnologia avrebbe potuto diventare la molla vincente. Così è stato. Nel 2010 in Regione Lombardia viene poi avviato il Comitato “Donne, Lavoro, Famiglia”: io vengo coinvolta per contribuire, con la mia esperienza sulle tematiche note come e-work, e-learning, e-communication. La mia posizione era ed è sempre la stessa: “smart people for smart cities”, consapevole che al centro della trasformazione digitale ci sono sempre le persone.