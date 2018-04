Beyond the Gate, la startup che ti riporta al passato del Castello Sforesco con la realtà virtuale

L’idea di fondo è chiara: creare un ponte di collegamento tra la cultura, la storia e le nuove generazioni dei nativi digitali. Grazie alle nuove tecnologie, infatti, i giovani si possono avvicinare in modo più divertente al patrimonio artistico, culturale e storico, mentre le loro famiglie potranno scoprire o riscoprire in modo nuovo un passato conosciuto sui libri. Non solo storia ma anche la scienza rientra nell’ottima idea della startup, che ha già annunciato un nuovo mondo da esplorare entro l’anno scolastico 2018 – 2019: un’avventura alla scoperta dei cromosomi durante la quale le persone potranno addirittura replicare il DNA.

Il fondatore Marco Arena: “L’educazione è il valore aggiunto della realtà virtuale”

“Le nuove generazioni – dichiara Marco Arena, fondatore di Beyond The Gate – crescono in un mondo digitale dove tutto si muove velocemente e dove rischiamo troppo facilmente di dimenticare il passato delle nostre città. Se nella maggior parte dei casi lo studio della storia è limitato a un apprendimento passivo con cui i giovani fanno fatica a relazionarsi, dall’altra parte esiste invece un patrimonio culturale ricchissimo di tradizioni, curiosità, personaggi e momenti storici di grande fascino e interesse. Basti pensare agli oltre 20.000 Castelli e Torri presenti in Italia. Per questo con l’esperienza di realtà virtuale di Beyond the Castle abbiamo voluto proporre un cambio di approccio, ridando vita al passato in un luogo straordinario come il Castello Sforzesco”.

Ripartire dalle fonti, insomma, per valorizzarle “cercando di unire gioco ed educazione. Noi non vogliamo sostituirci a quello che è lo studio delle fonti – continua Marco – ma vogliamo potenziarlo. Noi vediamo il virtuale come un potenziamento del reale, che parte da esso. Pensiamo che il vero valore aggiunto della realtà virtuale sia l’educazione, dalla quale parte tutto. L’idea è di portare questo tipo di modello anche in altre realtà”.

L’assessore Del Corno: “Esperienza all’avanguardia dal punto di vista tecnologico”

“L’iperrealtà, virtuale o aumentata, è ormai una delle forme attraverso le quali passa una buona parte della conoscenza, soprattutto per i ragazzi – ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno –. Non a caso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha recentemente inserito i videogiochi tra le categorie di beni da promuovere, la cui qualità anche estetica può essere riconosciuta al pari di quella di un’opera cinematografica. In particolare, questa esperienza di realtà virtuale, all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, consente di conoscere di più e meglio il patrimonio culturale del Castello Sforzesco e di Milano, avvicinando un pubblico che forse, diversamente, non avrebbe scoperto la sua storia straordinaria e le sue molte ricchezze artistiche”.

Il Castello Sforzesco a favore delle nuove tecnologie

I Musei del Castello Sforzesco hanno aderito insieme ad altri musei civici al primo International Game Camp (Milano, 13-15 ottobre 2017) – una manifestazione sostenuta da Fondazione Cariplo Progetto IC Innovazione Culturale per incoraggiare lo scambio tra designer di giochi internazionali ed esperti italiani nel campo del Cultural Heritage – mettendo a disposizione di giovani gamedesigner oltre 100 immagini di opere del proprio patrimonio. Sarà possibile provare l’esperienza “Beyond the Castle” fino al 31 luglio 2018, tutti i giorni tranne il martedì. È richiesta la prenotazione direttamente on line sul sito dedicato.