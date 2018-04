Al via STEM in the City. Qui un viaggio fra le figure femminili che hanno cambiato la storia in Italia

Parte STEM in the city a Milano, noi la celebriamo ricordando le donne che hanno cambiato la storia. Milano dedica una strada a Ondina Valla, la prima donna italiana entrata nel palmarès olimpico per aver vinto, nel 1936 a Berlino, la medaglia d’oro negli ottanta metri a ostacolo. Non è la prima volta che il Comune di Milano rende omaggio alle donne che hanno portato in Italia una ventata di innovazione, ma di personaggi femminili che hanno fatto la storia ce ne sono molte in tutti i campi. Se dunque da una parte la società italiana è ancora caratterizzata da stereotipi e disuguaglianze tra i sessi, le donne fin dai tempi passati hanno sempre dimostrato una marcia in più, lasciando una forte impronta.

Donne, innovazione e sport

Nata a Bologna nel 1916 e morta a L’Aquila nel 2006, Ondina (il cui vero nome era Trebisonda) Valla è stata la prima donna italiana a vincere l’oro olimpico. A lei nei giorni scorsi il Comune di Milano ha intitolato una strada in sua memoria, tra via Russoli e viale Cassala, durante una cerimonia alla quale hanno preso parte l’Assessore allo Sport Roberta Guaineri, la delegata milanese del Coni Claudia Giordani, l’assessore allo sport del Municipio 6 Costanzo Ariazzi e il figlio della Valla, Luigi De Lucchi. “È stata un’atleta straordinaria – ha detto Roberta Guaineri, Assessore allo Sport -, la prima donna italiana a vincere l’oro olimpico e stabilire il record mondiale a soli venti anni”. Del resto non è la prima volta che Milano dedica una via a una sportiva. È infatti della scorsa estate l’intitolazione di via Alfonsina Strada, leggendaria ciclista, prima donna italiana a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia e per questo ritenuta tra le pioniere della parificazione tra sport maschile e femminile.

Tra scienza e politica, gli esempi delle eccellenze femminili

Le donne però si sono distinte un po’ in tutti i campi. Come non menzionare, solo per citare un esempio, Rita Levi Montalcini. Premio Nobel per la Medicina e la Fisiologia nel 1986 e dal 2001 senatrice a vita della Repubblica italiana, la Montalcini e fra le più importanti scienziate. Come raccontano le cronache, la Montalcini si iscrisse a Medicina contro la volontà del padre, laureandosi con il massimo dei voti.