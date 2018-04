STEMinTheCity, parte da Milano la maratona che promuove le nuova cultura digitale

Le ragazze avranno così l’occasione preziosa di entrare in contatto con esponenti di prestigiose realtà scientifiche e tecnologiche: Intesa Sanpaolo, Fondazione Umberto Veronesi, LinkedIn, Amazon, CA, Gruppo CAP, IBM, Municipia-Engineering, Nexi, Vodafone, Employerland, SAP. La partecipazione è gratuita e aperta anche ai ragazzi, proprio perché l’obiettivo concreto è quello di attivare tutte le leve disponibili per favorire la diffusione di una cultura di parità di genere e di innovazione.

L’evento di lancio in Piazza della Scala

L’evento di lancio di #STEMintheCity 2018 (martedì 10 aprile, dalle 9.30 alle 13 al Teatro alla Scala – Piazza della Scala) con ospiti di rilievo internazionale e rappresentanti delle Nazioni Unite sarà dedicato alle “Nuove frontiere, per una scienza delle possibilità”. Dalla fisica delle particelle all’intelligenza artificiale, la scienza offre nuovi scenari dove tutto è possibile e il futuro è una dimensione sempre più vicina.

Tra le novità di quest’anno “STEM-A”, un focus su quanto la tecnologia sia oggi fondamentale anche nelle professioni artistiche e creative.

Come StartupItalia! proprio in occasione di STEM in the City lanceremo la nostra nuova rubrica Unstoppable Women che sarà focalizzata sui temi che riguardano le donne, l’imprenditoria e la tecnologia. Sarà un luogo dove parlare di leadership e dove speriamo di riuscire a coinvolgere quante più autrici possibile per poter creare una massa critica di rilievo sul tema. Seguiteci!

Ecco le tappe della maratona

Martedì 10 Aprile

Imagining A New World – Nuove frontiere, per una scienza delle possibilità – In collaborazione con Intesa Sanpaolo

9.30 – 13.00 Teatro alla Scala, Piazza della Scala

L’inarrestabile ascesa delle donne – In collaborazione con Intesa Sanpaolo

14.30 – 16.00 Teatro alla Scala, Piazza della Scala

Donne e STEM – In collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi

14.30 – 17.00 Teatro alla Scala, Piazza della Scala

LinkedIn e ricerca di lavoro online: istruzioni per l’uso

10.00 – 13.00 | 15.00 – 18.00 Acquario Civico, Sala Auditorium, viale Gadio, 2

Mercoledì 11 Aprile

Open to the Future – In collaborazione con SAP

18.30 – 20.30 Open More Then Books, Viale Montenero, 6

Giovedì 12 Aprile

Training “STEM by STEM” – In colloborazione con Amazon, CA, Gruppo CAP, IBM, Municipia-Engineering, Nexi, Vodafone

8.30 – 13.30 Fabbrica del Vapore | Ex Cisterne, Via Procaccini, 4

Career Day #melomerito – In collaborazione con Employerland

9.00 – 18.00 Luiss Hub, Via Massimo D’Azeglio, 3

Venerdì 13 Aprile

HackStorm TOBi – In collaborazione con Vodafone e TAG

9.00 – 21.00 Talent Garden, Via Merano, 16

Women’s Next Future | Innovazione e lavoro nell’era di STEM+A

9.30 – 12.30 Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2