Andrea Dusi racconta il suo nuovo libro: “Il fallimento è un trampolino di lancio verso nuove imprese”

“Durante la Seconda Guerra Mondiale gli americani cercavano un modo per evitare che i loro cacciabombardieri venissero abbattuti dai giapponesi: continuavano a rinforzare i punti in cui venivano colpiti i superstiti, gli aerei che tornavano alla base, ma questo non serviva perché la maggior parte non faceva comunque ritorno. Finché un matematico intuì che fosse inutile cercare di scoprire i punti deboli sulla scorta dei velivoli che non erano stati colpiti in parti cruciali perché bisognava semmai capire cosa avesse provocato l’esplosione di quelli che non erano rientrati”. Sulla base di questo aneddoto, Andrea Dusi, spiega a StartupItalia! perché ha deciso di fare un libro non sui successi ma sui fallimenti lavorativi: Come far fallire una startup ed essere felici.

Diciamo basta allo storytelling delle “vittorie facili”

Andrea Dusi non ci sta alla narrazione della “self made startup” la startup che quasi si fa da sola, versione 2.0 del mito statunitense del self made man. Non vuole illudere gli startupper in erba facendo loro credere che per “arrivare” bastino un garage, una buona dose di genio e un’idea rivoluzionaria destinata a cambiare il mondo. E poi soldi, successo, felicità e, inutile nasconderlo per perbenismo, pure avventure con donne bellissime. “Sono critico con la mitizzazione di exit e investimenti – spiega l’ex startupper di Wish Days, conosciuta soprattutto per i cofanetti regalo Emozione3 – e, intendiamoci: lo dico essendo colui che ha fatto la terza exit d’Italia”. Ai giovani, Dusi, non mente, preferisce sbattergli in faccia la dura realtà delle statistiche: “Nove startup su dieci non sopravvivono ai primi tre anni di attività”.