Due giorni di Codemotion: e Roma diventa il paradiso degli sviluppatori

Del resto, è giusto ricordare da dove si è partiti per capire dove si vuole andare, ma anche quanto è stato fatto finora. E Codemotion, divenuto ormai un network internazionale di oltre 30mila persone, di strada ne ha fatta in questi anni. Innanzitutto, quella del 2018 è l’ottava edizione dell’evento di punta per esperti del settore e semplici appassionati, nato dall’idea un po’ folle di due giovani studentesse universitarie. O sarebbe meglio dire, due imprenditrici illuminate.

Ad oggi Codemotion non è soltanto incontri e conferenze, ma organizza corsi di formazione, eventi e hackathon per gli sviluppatori. Del resto, “la programmazione non è una scienza, è un mestiere”, sostiene il padre dello GNU Project e della Free Software Foundation, Richard Stallman. E in quanto tale, va insegnata. Magari, già da piccoli.

Non a caso, da tempo è attivo anche il progetto Codemotion Kids!, per insegnare il coding ai bambini. Perché in fondo, come spiega proprio Chiara Russo, gli sviluppatori sono oggi i nuovi innovatori: «chi crea software è il vero protagonista, ancor prima delle tech companies».