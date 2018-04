Startup e artigiani contaminatevi: uniti si vince! E si parte dagli Artigeni dal cuore verde

E poi è assolutamente nutraceutico perché ricco di molecole anti-ossidanti», racconta Emanuele Grima, 41enne di Chieti, in tasca una laurea in economia ma da quasi quindici anni impegnato nel settore chimico-alimentare. È lui a capo di Geoessence, impresa agricola con una squadra di chimici specializzati, poche settimane fa salita sul podio dell’Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa. Il centro nevralgico è a Tollo, quattromila anime nelle colline teatine. E la campagna è un vero e proprio laboratorio scientifico di alambicchi e vapori, dove le erbe aromatiche diventano olii essenziali.

L’attività di ricerca è interna all’azienda, millequattrocento metri quadrati con una zona di produzione e una di estrazione. E poi ci sono due ettari di terreno con agrumeti e altri ettari per le coltivazioni di erbe. «Abbiamo sei impianti di distillazione, ognuno adibito per specifiche attività come per esempio l’estrazione da vegetali. Poi abbiamo impianti di distillazione per l’alcool prodotto con 100% di materie prime ottenute dai nostri vigneti». E siamo alla lezione numero 2: scommettere sulla “nicchia” con prodotti di valore.

I medici che “salvano” piante e raccolti

Innamorati della terra e dei suoi frutti, olio in testa. E appassionati di tecnologie, quelle che migliorano la vita di tutti i giorni. Due giovani amici under 25 stanno pensando alla salute degli ulivi di tutto il mondo grazie alle nuove tecnologie. Di fatto lavorano sulla precision farming, ovvero sull’agricoltura di precisione. Perché con l’aggregazione dei dati riescono a monitorare lo stato di salute delle piante.

«Abbiamo costruito uno strumento per facilitare la vita del produttore nel settore olivicolo. Grazie ad una stazione metereologica dal campo il dispositivo va a rilevare i dati, che invia poi col wi-fi al nostro sistema. Così sappiamo quando si presenta una malattia e riusciamo a migliorare il lavoro dei produttori», precisa Giovanni Di Mambro, romano e studente di economia all’università La Sapienza di Roma, co-fondatore della startup Elaisian insieme a Damiano Angelici, produttore agricolo. La loro impresa consiste in un dispositivo elettronico con sensori che vanno a rilevare diversi dati agro-meteo: si va dal livello di umidità al tasso di pioggia, fino alla temperatura.

Tutto in tempo reale. I dati vengono poi processati per diventare uno strumento utile per orientare il lavoro del produttore. Ecco l’agricoltura di precisione, che ottimizza le produzioni attraverso le nuove tecnologie. «Il nostro obiettivo è salvaguardare la cultura olivifica. D’altronde l’Italia è il secondo Paese al mondo per produzione di olio. E peraltro il nostro olio è un made in Italy con un marchio riconosciuto ovunque». Ultima lezione di oggi, la lezione numero 3: usare la tecnologia per digitalizzare, processi, servizi, monitoraggi.