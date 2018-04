ANTEPRIMA | Nasce in Italia il più grande fondo di venture capital. La scommessa è per competenze e tecnologie made in Italy

Per Fondazione Cariplo si tratta di un nuovo tassello nel mosaico dell’innovazione, a due anni di distanza dalla nascita di Cariplo Factory, la prima società strumentale di Fondazione Cariplo dedicata alla creazione di opportunità di lavoro per i giovani e alla crescita dell’imprenditoria giovanile. “Oggi Cariplo Factory ha già realizzato oltre 6.700 opportunità di lavoro delle 10.000 messe in cantiere in tre anni, inserendo i giovani in un ecosistema dedicato all’innovazione”, precisa Guzzetti.

Si scommette su digitale, robotica, elettronica, medtech. Purché sia italiano e scalabile

Il fondo parla italiano in tutto e per tutto, ma guarda ai mercati globali, rivolgendosi a investitori istituzionali italiani e a istituzioni europee interessate sia ai rendimenti attesi di questa “asset class”, sia alla opportunità di finanziare l’economia reale, la crescita e lo sviluppo di aziende innovative in Italia. Il fondo investirà fino a 30 società, principalmente startup late stage attive nei settori chiave digitale, elettronica e robotica, medtech e nuovi materiali. Gli investimenti si concentreranno su realtà i cui vantaggi competitivi derivano da tecnologie proprietarie d’avanguardia o da innovazioni che portino ad un’effettiva trasformazione digitale, con team e tecnologie made in Italy o per lo meno developed in Italy. È anche prevista una limitata allocazione ad investimenti in startup early stage, ma solo se le prospettive saranno basate su business model scalabili, replicabili e che possano crescere a livello globale basandosi su solidi vantaggi competitivi, si legge nella nota stampa.

Tra IPO ed exit, la squadra dai curriculum vitae d’eccellenza

Come già scritto Futura Invest (i cui principali azionisti sono Fondazione Cariplo e Fondazione Enasarco) e Intesa Sanpaolo deterranno, con quote paritetiche, il 49% di Indaco Venture Partners SGR, mentre il 51% della società sarà posseduto dai cinque top-manager: Davide Turco (Amministratore Delegato), Elizabeth Robinson (Vicepresidente Esecutivo) e dagli Investment Director Antonella Beltrame, Alvise Bonivento e Valentina Bocca. La squadra ha alle spalle numerosità exit di successo. Tra queste ci sono le cessioni a grandi gruppi di Yogitech e Silicon Biosystems, le IPO di Directa Plus, Expert System, Digital Magics ed H-Farm. E poi le exit di Igea, Mosaicoon, Timbuktu e Compass.