Spin Accelerator Italy: la migliore startup dello sport è Wearit

Gli altri finalisti

Oltre a Wearit in finale c’erano la startup trentina CoRehab, la milanese GoalShouter, Mas-Tech, che focalizza sulla fruizione del tennis, Math&Sport e altre orientate alla sicurezza come Saphibeat, un device per il casco che lancia l’allarme in caso di incidente, Sense Arena, il chatbot Toni.ai per chiacchierare con i supporter, TwogNation, un aggregatore per gli e-sport e WeFit, per allenarsi con diversi preparatori senza doversi iscrivere per forza a una società sportiva, vincitore del Best pitch votato dal pubblico presente a Roma.