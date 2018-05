Rapporto Technology Forum 2018: luci e ombre per l’Italia

La settima edizione del Rapporto

Una sfida che si consuma tra nazioni, se non addirittura tra macroblocchi della nuova geopolitica, e che invece da noi stenta ancora a trovare un ampio respiro. Nel riepilogare i risultati di un anno di lavoro del team che ha redatto la settima edizione del Rapporto Technology, intitolato “Le Nuove Frontiere dell’Innovazione”, De Molli ha messo in risalto gli aspetti positivi e negativi che caratterizzano l’ecosistema italiano dell’innotech. Un mondo dalle potenzialità enormi ma che soffre della scarsità di finanziamenti, con una tendenza in calo che meriterebbe una discussione ulteriore.

In Italia la percentuale di capitali investiti in R&D nel 2016 è stata pari all’1,29 per cento del nostro PIL, pari a 21,6 miliardi di euro. Siamo indietro rispetto al Regno Unito (40,4 miliardi), alla Francia che tocca quota 50,1 miliardi (il 2,25% del PIL transalpino), alla Germania che arriva a 92,4 miliardi e sfiora il 3 per cento del PIL. Siamo a distanza siderale dalla Cina e dagli Stati Uniti, che rispettivamente investono 453 e 203 milioni di euro ogni anno in ricerca e sviluppo. Anche il confronto con realtà più piccole come Israele e Corea del Sud, però, non ci premia: Tel Aviv investe il 4,25 per cento del PIL in R&D, Seoul arriva al 4,24 per cento e doppia abbondantemente l’Italia con 52,4 miliardi investiti ogni anno.

Nonostante queste cifre, e nonostante un settore privato che non riesce fino in fondo a supplire alle carenze dei finanziamenti pubblici alla ricerca, ci sono altre cifre che offrono un visione decisamente positiva: l’Italia resta il sistema ricerca più prolifico al mondo, con in media 16,12 pubblicazioni a testa per ricercatore nell’ultimo decennio e con un vantaggio consistente sui diretti inseguitori tra cui Regno Unito, Spagna, Canada, Stati Uniti, Francia e Germania. Bene anche l’aspetto qualitativo, oltre quello quantitativo: i ricercatori italiani vengono citati in media 282,2 volte in altre pubblicazioni, valore per altro in crescita, staccando ancora nettamente gli inseguitori. L’Italia, infine, offre al momento ottime opportunità per chi decide di fare innovazione qui da noi: siamo secondi solo all’Irlanda, in Europa, per misure fiscali che favoriscono questo tipo di attività.

Una nuova visione

Quello che emerge dall’interessantissimo dibattito della mattinata è che per il mondo si prospetta una nuova visione. Sam Pitroda, autentico padre della telefonia in India e già consulente in più occasioni del primo ministro di Nuova Delhi, traccia un quadro spiazzante e al contempo incoraggiante: “L’invenzione del transistor – dice – ha cambiato tutto: ha rivoluzionato il modo di comunicare, il trasporto, tutto ciò che facciamo. L’innovazione, oggi, è letteralmente nelle mani di tutti. La tecnologia è riuscita a incidere sulla longevità, sulla salute. Ma non è riuscita a risolvere tutti i problemi del mondo: perché molta dell’innovazione che vediamo oggi serve a risolvere i problemi dei paesi ricchi, che in fondo non hanno poi tutti questi problemi”.