4ward365 cambia nome in CoreView e chiude un finanziamento da 20 milioni con Insight Venture Partners

Le reazioni dei vertici di CoreView

Si tratta della prima azienda italiana a ricevere in investimento da parte di Insight Venture Partners.

Dal punto di vista societario nulla è cambiato in 4ward che continuerà il suo business di System Integrator guidata da Christian Parmigiani (COO) e Andrea Pichler (CTO) mentre David Mascarella e Ivan Fioravanti in CoreView ricopriranno il ruolo rispettivamente di Chief Strategy Office e Chief Technology Officer assieme al nuovo CEO David Moran, con il progetto di scalare il business della piattaforma a livello globale.

“Il team di CoreView ha creato un prodotto e un’offerta senza eguali, e sono fiero di prendere il ruolo di CEO,” ha detto David Moran, “la partnership con Insight Venture Partners significa avere accesso ad una serie di risorse globali oltre che la loro esperienza nello sviluppo del business e non vediamo l’ora di lavorare con loro per accelerare la crescita dell’azienda. Ora ci concentreremo nell’ampliare l’offerta nell’ecosistema della piattaforma Office365 e sullo sviluppo di soluzioni che contemplino la gestione delle componenti ibride oltre che altre soluzioni cloud”.

Il business di CoreView

CoreView, piattaforma leader globale nell’ottimizzazione della gestione di Office365 con le funzionalità di management, tenant segmentation, security, administration, reporting e change management, fornisce ad aziende e partner Microsoft l’abilità di gestire, controllare ed ottenere informazioni di valore su qualsiasi aspetto degli investimenti fatti sulla piattaforma Office365. Queste informazioni e strumenti permettono alle organizzazioni di migliorare la sicurezza, raggiungere e gestire al meglio i temi di compliance, ottimizzare l’uso delle licenze, migliorare l’adozione degli strumenti e semplificare la gestione.

CoreView fornisce una suite completa di strumenti per la gestione della piattaforma Office365, ed in particolare:

La segmentazione in virtual tenant e relativa amministrazione,

Analisi dei costi e strumenti di ottimizzazione d’uso delle licenze,

Dati relativi all’uso ed adozione degli strumenti di produttività

Fornisce una piattaforma di formazione “just-in-time” per stimolare e guidare il change management, e infine

Un Sistema completo per migliorare la sicurezza e la compliance.

CoreView annovera già clienti in svariati settori sia negli Stati Uniti che in Europa e l’investimento di Insight Venture Partners accelererà la crescita su scala globale di CoreView.

“CoreView è una soluzione unica nel suo genere che indirizza e semplifica numerose necessità che le aziende si trovano ad avere quando iniziano il loro percorso verso il cloud” dice Phil Vorobeychik, Principal di Insight Venture Partners. “Siamo davvero felici di dare il Benvenuto a Dave, David, Ivan ed a tutto il team CoreView nel nostro portfolio di investimenti e ci auguriamo di scrivere un nuovo capitolo emozionante della loro storia.”

“Abbiamo investito e creduto molto in questo progetto” dice Christian Parmigiani COO di 4ward, “è con estremo orgoglio che abbiamo portato un’eccellenza italiana all’attenzione di investitori esteri che vedono come noi il potenziale del cloud e del digitale come leva per la crescita e l’internazionalizzazione delle aziende”.

4ward

4ward disegna, realizza, gestisce e mantiene applicazioni e infrastrutture basate prevalentemente su cloud, garantendo eccellenti risultati ai propri clienti fra cui un veloce time-to-market ed un miglioramento della scalabilità e affidabilità delle soluzioni realizzate. Fondata nel 2002, 4ward è un system integrator molto innovativo nell’ambito della trasformazione digitale delle imprese. Negli anni ha fortemente investito nel rafforzare le partnership strategiche come quella con Microsoft riuscendo ad essere riconosciuto come uno dei principali partner non solo in Italia ma anche in Europa e Nord America. A testimonianza di ciò 4ward ha ricevuto svariati premi fra i quali citare: 2 anni consecutivi Country Partner of the Year per l’Italia, 5 anni consecutivi fra i migliori partner europei in ambito Application Lifecycle Management, 2 volte Partner of the Year in ambito CloudOS, Partner Award internazionale per tecnologie Opensource su Azure, 2017 Office365 Partner of the Year per l’Italia.

Insight Venture Partners

Insight Venture Partners è un Venture Capital e Private Equity leader a livello globale, che investe in aziende IT con grande potenziale di crescita e che guidano la trasformazione digitale in svariati settori. Fondata nel 1995, Insight VC ha raccolto oltre $18 Miliardi di dollari investendo in oltre 300 aziende in tutto il mondo. La missione è trovare, finanziare e lavorare con executive che hanno visione, fornendo loro esperienza nelle strategie di crescita per perseguire un successo a lungo termine.