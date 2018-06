Accenture: 200 milioni per finanziare iniziative di responsabilità sociale

L’impegno in Italia

Anche in Italia le iniziative sono numerose, con un focus stretto sulle competenze digitali.

Palestra delle Professioni Digitali è un progetto per abilitare alle professioni digitali (Digital Marketing, Web Reputation Management e Web Revenue Management) una generazione di giovani disoccupati o inoccupati provenienti da tutta Italia, laureati prevalentemente in materie umanistiche. Palestra ha finora formato 539 ragazzi, il cui 80% ha poi ottenuto un contratto di stage in posizioni correlate al Digital Marketing.

D-training Bootcamp è un corso rivolto a neodiplomati provenienti da istituti tecnico-professionali che desiderano affacciarsi al mondo del lavoro. Formazione di 6 settimane che alterna momenti teorici e pratici su competenze tecniche di programmazione e digitali insieme a quelle trasversali. Nel 2017 sono state erogate 500 ore di formazione a 28 studenti diplomati (quasi la metà donne), il cui 92% è stato poi inserito in Accenture.

Job Lab è un progetto di Alternanza Scuola – Lavoro disegnato da Accenture, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di contribuire a integrare la proposta formativa dell’ultimo biennio delle scuole superiori (Licei e Istituti Tecnici). Un’iniziativa per offrire ai più giovani l’opportunità di vivere un’esperienza formativa per venire in contatto con il mondo aziendale. Negli ultimi due anni sono stati formati oltre 1000 studenti in 6 città (Torino, Milano, Verona, Roma, Napoli, Cagliari).

“Nei prossimi 3 anni investiremo altri 200 milioni di dollari per finanziare iniziative di Responsabilità Sociale a livello globale. In un contesto socio – economico in cui le tecnologie stanno ridisegnando i mercati e il modo di vivere, un’azienda leader dell’innovazione come Accenture mette a servizio del sociale i propri valori distintivi” – ha dichiarato Fabio Benasso, Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia. “È necessario che profit e non profit mettano a fattor comune le loro competenze, in un’ottica di continuo e sinergico scambio di esperienze per dare una risposta adeguata alla portata del cambiamento”.

“Il mix di competenze, creatività e visione del futuro delle nostre persone, insieme all’accesso a soluzioni innovative, consente ad Accenture di vincere sfide complesse e migliorare la vita di milioni di persone in tutto il mondo, contribuendo a rendere più equa la società in cui viviamo”, ha affermato Francesca Patellani, Corporate Citizenship Lead di Accenture Italia. “Facendo leva su tecnologie emergenti, come Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale, offriamo servizi che consentono alle aziende di innovare e innovarsi secondo modalità prima impensabili e di contribuire a fare la differenza nel mondo che le circonda.”