StartupItalia! Open Summit. Il Roadshow parte da Padova

Ma cosa serve ad una startup o ad una piccola impresa per reggere la sfida del mercato? “Una forte dose di pazienza e resilienza ma soprattutto è inutile cercare investimenti quando si è ancora in fase prematura. Oggi i grandi investitori cercano market share di aziende con un buon livello d maturità, che abbiano già dimostrato di saper reggere alla competitività. Una buona idea ad alto potenziale non basta più”, ha commentato Christian Parmigiani Chief operation officier e Chief Marketing Manager in 4ward: system integrator per la trasformazione digitale delle aziende che ottimizza la gestione dell’intera infrastruttura Cloud. Una realtà con oltre 15 anni di esperienza, che ha recentemente chiuso un round da 20 milioni di dollari da Insight Venture Partners.

Ma per riuscire ad innovare e creare qualcosa di realmente impattante sulle vite delle persone è necessario pensare, scalare e anche sbagliare: lo ha confermato Enrico Pandian founder di Supermercato24 e CEO di CheckOut Technologies: “Ho creato 17 startup ma molte hanno fallito; dovete mettere in conto l’insuccesso, è una conseguenza normale per chi fa innovazione. Quel che conta è che la vostra idea resista. Il mio suggerimento è di guardare con molta attenzione cosa fanno gli altri, capire i loro modelli, copiarli e successivamente apportare miglioramenti e innovazioni”.

Terminata la tappa di Padova, l’appuntamento è a Firenze e a Parma per continuare il viaggio verso #SIOS18.