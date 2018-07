Round da 3 milioni per Aileens Pharma, startup che cura le malattie della pelle

Nell’ambito del finanziamento, Barbara Castellano di Panakes, Svetlana Vashkel di Invitalia e l’esperto di industria dermatologica Maurizio Comini sono entrati a far parte del consiglio di amministrazione di Aileens Pharma.

I numeri del fenomeno

“Secondo le stime più recenti, la dermatite atopica colpisce oltre 330 milioni di pazienti, di cui oltre l’80% soffre di forme da lievi a moderate, in particolare i bambini sotto i 10 anni” spiega Barbara Castellano. Il mercato collegato ai tentativi di cura di questa patologia, di cui non sempre sono note le cause, “vale circa 4 miliardi di dollari, con previsioni di crescita che superano i 5,5 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni”, aggiunge Sonia Longo Sormani.

L’obiettivo di Aileens Pharma è quello di inserirsi in questo mercato proponendo un prodotto diverso da quelli attualmente in commercio, un trattamento non farmacologico (classificato come “dispositivo medico”) per curare tre delle patologie dermatologiche più diffuse: dermatite atopica, dermatite seborroica e psoriasi.

Un ingrediente brevettato

Il trattamento sarà basato su “un ingrediente funzionale brevettato” che dovrebbe favorire la stabilità dell’equilibrio della pelle, migliorandone così la funzione protettiva e trattando i sintomi legati alla malattia.