La molecola per la cura del carcinoma mammario. TNcKillers

La prof. Saturnino è specializzata nel settore delle scienze farmaceutiche e, durante il suo precedente periodo di docenza nell’ateneo dell’Università degli studi di Salerno, grazie alla collaborazione con l’Istituto dei tumori Pascale di Napoli ha iniziato ad occuparsi dello studio e ricerca di base sugli antitumorali. Oggi TNcKillers ha sviluppato una molecola, intrappolata in una membrana biocompatibile, in grado di bloccare il tumore al seno senza danneggiare le cellule ed evitando l’asportazione dell’organo. A marzo 201, è diventata un’impresa e i founder, oltre alla Saturnino, fanno parte della squadra Unibas. Sono Giovanni Salzano, Luana Calabrone, Roberto Vassallo, Faustino Bisaccia e Maria Grazia Bonomo. A svelare a StartupItalia! i passi in avanti e quelli in programma di TNcKillers è proprio la professoressa Saturnino, una “donna scienziata” dall’entusiasmo contagioso.

Una cura non invasiva

StartupItalia!: Come agisce la molecola individuata da TNcKillers?

Carmela Saturnino: La soluzione che abbiamo studiato prevede la somministrazione topica, attraverso un’incisione. La molecola è all’interno di una membrana priva di tossicità, perché fatta di policaprolattone, un polimero biodegradabile. Dopo 12 giorni dall’incisione, il tumore regredisce e, a quel punto, la membrana deve essere rimossa, perché non è assorbibile. Ad oggi, è l’unica soluzione esistente che può curare la malattia senza toccare le cellule, evitando così la mastectomia (asportazione del seno), e che non è cardiotossica. Questa scoperta scientifica ci ha permesso di depositare due brevetti, uno nazionale e l’altro internazionale.