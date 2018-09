Mileva, una donna da amare (anche per Einstein è stato così)

Dopo lunghi mesi di corteggiamento, in cui condividono tutti gli aspetti più sani e belli della vita universitaria, comprese le nozioni di fisica che studiano e approfondiscono insieme, e i laboratori dove vedere la fisica, Mileva cede al Albert, e si lascia trasportare dall’amore. Mileva per tutto questo tempo ha un’amica immaginaria con cui parlare della sua evoluzione come donna e come scienziata, Madame Marie Curie, che lei vede come un riferimento indiscusso.

Ma arriverà l’autunno nella vita di Mileva, a cui farà seguito anche l’inverno, con i due figli da mantenere e l’esplosione di Einstein come scienziato, strada che a lei sarà preclusa. Ma una nuova primavera e la sua nuova estate gliela darò proprio io, sul palco a teatro, io che sono una fisica e che vivo una vita di grande libertà e di scelte senza condizioni dall’alto, proprio perché vivo nel nostro tempo. Ci sarà da chiedersi se sono io o è lei che parla, sul palco, ed è proprio questa la confusione in cui mi piacerebbe far cadere lo spettatore. L’amore di Mileva per Einstein è lo stesso mio, ed è proprio grazie a una donna come Mileva che le ragazze e le donne di oggi possono realizzare i propri sogni, frequentare facoltà scientifiche e realizzarsi prima di tutto per se stesse. La successione delle stagioni rappresenta la vita di Mileva ma anche quella di tutte noi. E una volta di più saremo il proseguimento e l’evoluzione di chi ci ha preceduto.

