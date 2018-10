Hiroshi Ishiguro, il prof papà degli umanoidi che ha creato una copia di se stesso

Si chiama Hi5 e no, non è un essere umano, ma un umanoide. Di più: è l’esatta copia del suo inventore, lo scienziato giapponese Hiroshi Ishiguro, che ha deciso di scompaginare il mondo economico-finanziario italiano inviando un robot a parlare in sua vece al Forum di Cernobbio. Corpo in schiuma di uretano e pelle in silicone che riproduce fedelmente l’epidermide, capigliatura scura, sopracciglia corrugate e occhi penetranti: l’androide replica fedelmente le sembianze umane, con tanto di espressioni facciali, movimenti delle labbra, battito degli occhi, rotamenti del capo e del collo.

“Per questo robot uso un semplice computer, mi basta per farlo parlare al mio posto a riunioni e conferenze. Ma siamo solo agli inizi: le sue funzioni sono ancora limitate, siamo lontani dalla meta”, ha spiegato Hiroshi Ishiguro, direttore dell’intelligence Robotics Laboratory presso il Dipartimento di Innovazione dei sistemi della Graduate School of Engineering Science dell’università di Osaka, in un’intervista a Sky Tg 24. Lo scienziato controlla il suo alter ego da remoto, usando un microfono per catturare la sua voce e una telecamera per i movimenti del viso. Quando Ishiguro parla, l’androide riproduce le sue intonazioni. Quando Ishiguro inclina la testa, l’androide lo segue. Anche l’Ishiguro meccanico sbatte gli occhi, contrae la fronte e le labbra, sembra respirare. Alcuni comportamenti umani, invece, vengono deliberatamente soppressi: se il prof papà si accende una sigaretta, l’androide si astiene.