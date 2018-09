Vikey, la startup che digitalizza il check-in, chiude un round da 500K

“Questa operazione conferma la competitività delle nostre startup e la capacità del nostro network di investitori di supportarne la crescita, aumentandone il valore. Questo nuovo round di investimento dimostra le grandi potenzialità di Vikey in un mercato in forte espansione, come quello del Vacation Rental, dove i principali player sono alla continua ricerca di nuove tecnologie e delle soluzioni innovative proposte dalle startup” ha affermato Luigi Capello, CEO di LVenture Group.

Cos’è Vikey

Vikey è una soluzione hardware e software nel settore dell’hospitality che ha digitalizzato il processo per effettuare i check-in degli appartamenti destinati all’uso ricettivo. Grazie alla tecnologia IoT, Vikey permette ai gestori degli appartamenti per vacanze l’apertura in remoto, mediante smartphone, del portone del palazzo e della porta di casa. Il sistema è anche capace di gestire altri aspetti del check-in e del check-out, compreso l’invio dei documenti e il pagamento dei servizi di upselling.

“Abbiamo selezionato Vikey per il nostro portafoglio d’investimenti per le grandi potenzialità, per la validità del team e per la straordinaria opportunità di mercato, sia a livello italiano che europeo. Siamo estremamente felici della valida collaborazione instaurata con la società” ha precisato Valerio Caracciolo, Vice Presidente di IAG, il principale network italiano di business angel.