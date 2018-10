Pi School: a Roma le macchine intelligenti incontrano la creatività umana

Opportunità per l’Italia

Del resto, anche in Italia possono nascere startup di successo. L’esperienza della Startup Investor School insegna: è possibile attrarre investitori e nuovi talenti e convincerli a puntare sul mercato nostrano. “Per l’Italia vedo grandissime difficoltà ma altrettante opportunità”, racconta Trombetti. “La tecnologia diventa sempre più una commodity al servizio di valori più alti, come l’esperienza degli utenti. Il futuro va in questa direzione: in questo modo, l’Italia può rispolverare i suoi asset migliori e tornare protagonista”.

Non è un mistero però, che il nostro Paese sia mostruosamente indietro come quantità di capitale investito. “Il gap accumulato con la Spagna o con la Francia non potrà certo essere recuperato in un anno – continua Trombetti – Ci vuole del tempo, è un ecosistema che si deve creare. C’è bisogno delle infrastrutture e nell’innovazione le infrastrutture si fanno con le scuole e con i capitali”. Iniettare capitale in education e venture capital è dunque sicuramente un primo passo necessario. “Ma la chiamata più importante è quella verso le persone”, conclude. “Siamo in un mondo globalizzato, dall’Italia si possono creare prodotti che saranno utilizzati in tutto il mondo e ci sono tante altre persone smart che lo vogliono fare. Quindi la mia chiamata è per i giovani imprenditori, che devono avere il coraggio per lanciarsi”. Questo è il loro momento.

