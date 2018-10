Differenze di genere: un libro affronta con coraggio gli ostacoli delle economiste

Le tematiche trattate nel libro

“Sky TG24 mi chiama per chiedermi di intervenire in diretta domattina sul dibattito su donne in fisica. Suggerisco che invitino una donna. Mi rispondono che è meglio sia un uomo a dire che ci sono donne scienziate, perché detto da un uomo “è più autorevole”, questa affermazione del fisico Carlo Rovelli, ripresa durante la conferenza, introduce un altro dei temi centrali del libro: “Perché, spesso, i media interpellano uomini esperti piuttosto che donne?”

La risposta, o le risposte, non sono delle più semplici, e le autrici vogliono, giustamente, riservare un po’ di suspense ai futuri lettori. Se in campo scientifico le differenze di genere sembrano essersi un po’ assottigliate, la disparità tra uomo e donna resta, invece, particolarmente accentuata in economia. “In Italia non c’è ancora stato un vero e proprio boom di donne economiste come, invece, è accaduto in America. Pertanto, le differenze che sussistono sono ancora poco evidenti, ma ci sono. Purtroppo, essere in poche significa anche avere poche chance di fare audience“, commenta Paola Profeta. “Nelle materie importanti le donne sono un po’ relegate ai margini”, interviene l’autrice Pezzuoli, la quale evidenzia: “Nei prossimi otto anni il PIL mondiale potrebbe aumentare più di due punti percentuali se il gap di partecipazione delle donne all’economia si dimezzasse, secondo una stima dell’OCSE”.