Sabrina, il genio di Harvard che studia fisica delle particelle

I suoi riconoscimenti

Negli Stati Uniti, Sabrina è ormai una celebrità. La rivista americana Forbes l’ha inserita (nel 2015 e nel 2017) nella lista dei “30 under 30”, giovani capaci di influenzare con le loro capacità il futuro. Durante l’amministrazione Obama è stata invitata alla Casa Bianca per via del suo attivismo nel movimento internazionale “Let Girl Learn”, a sostegno delle donne nel mondo del lavoro. Inoltre ha ricevuto offerte di lavoro da Jeff Bezos, CEO di Amazon, che la voleva nella sua società Blue Origin, dove costruisce razzi per il turismo spaziale. Analoga offerta è arrivata dalla Nasa. Ad entrambi ha risposto: Grazie. Non è il momento.

Niente Social, ma una passione sfrenata per le moto

Sabrina, non usa i social media, confessa che proprio non le piacciono (il profilo che trovate su Instagram è di un fan). Nel tempo libero, dice, studia la fisica quantistica, i buchi neri e i viaggi spazio temporali. Ha rifiutato offerte di lavoro da Jezz Bezos e dalla Nasa per continuare gli studi. Ai suoi coetanei una volta ha detto: “Siate ottimisti, quando si è piccoli si fanno un sacco di sogni su cosa si farà da grandi. Ecco non dobbiamo perdere questa capacità”.

La ragazza genio ha un suo blog PhysicsGirl.com, sul quale pubblica le sue ricerche, le copertine delle riviste che parlano di lei e i congressi a cui partecipa come speaker. Due le passioni cui non rinuncia: i piccoli aerei e la motocicletta. “I primi ci concedono dei panorami meravigliosi, la seconda ti offre il brivido dell’accelerazione. Ogni fisico dovrebbe andare in moto perché genera delle intuizioni fisiche al pari del volare”. La fisica, dice, è “elegante e stimolante. Se sono stanca dormo, quando sono sveglia penso alla fisica”. Ha raccontato al Chicago Tribune.