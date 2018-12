Unstoppable women: il workshop sulla leadership al femminile a #SIOS18

A gennaio 2018 “Unstoppable Women” diventa anche una rubrica su StartupItalia! che, a distanza di pochi mesi, conta già oltre 80 articoli e decine autori, confermando il tratto propositivo della community che inizia a riflettere anche i grandi temi che nel frattempo stanno attraversando la società.

Il 2018 delle donne

Il 2018 dal punto di vista politico è stato un anno in cui sono emersi segnali che suggeriscono quanto le conquiste delle donne possano essere fragili. E’ anche però un anno positivo per le startup al femminile, ne nascono di nuove ed alcune diventano più rilevanti, come per esempio Freeda che nel 2018 ha registrato un round di finanziamento di 10 milioni di dollari.

La domanda rimane quella della leadership, rimane infatti un substrato culturale che non sembrerebbe pronto a far emergere il talento femminile. Il World Economic Forum pone l’Italia molto in basso nella classifica sul gender gap a causa di equità economica e tempi di cura, mentre la scadenza della legge Golfo – Mosca del 2011 che con le quote rosa ha migliorato la qualità dei board facendo salire la percentuale di laureati e riducendo l’età media, pone interrogativi sulla futura presenza femminile ai vertici della grandi aziende.

Insomma, c’è molto da fare se vogliamo consegnare alle future generazioni una società che superi davvero la differenza di genere, definendo al tempo stesso i tratti di un femminismo inclusivo.

Durante il workshop illustreremo anche i risultati di una ricerca fatta in collaborazione con UnionCamere e Valore D sulle startup al femminile in Italia. Vedremo perchè le 1000 startup al femminile hanno grosse potenzialità di cambiare il volto della leaderhip e come le donne riescono a mettere a sistema il proprio talento per creare progetti di successo. Non solo, lavoreremo in gruppo per poterci confrontare su temi importanti a partire da un piccolo sondaggio che troverete nei prossimi giorni sul nostro gruppo Facebook.

Iscrivetevi al workshop!

Di tutto questo e di quello che vogliamo essere parleremo in occasione di SIOS18, il 17 dicembre, nel workshop “Unstoppable Women” dal titolo “Scienza, Innovazione e Leadership, le chiavi del nuovo femminismo”, che si svolgerà dalle 9.30 alle 11 in sala Cubo , alla cui organizzazione abbiamo lavorato con Alessandra Lomonaco (startup advisor) e Seble Woldeghiorghis (Strategic Partnerships Lead Airbnb Italia). Insieme a Chiara Trombetta, Isabella Falautano (Illimity), Giulia Lotti (She Tech), Cinzia Loiodice (Country Manager Briks4Kidz), Darya Majidi (CEO Daxo Group e autrice del libro Donne 4.0) e Lucilla Bottecchia (Wise Growth) definiremo insieme le più grandi sfide e i più grandi insegnamenti nell’essere “Unstoppable Women”.

È possibile iscriversi all’evento gratuito cliccando qui.

Vi aspettiamo!

*Daniela Poggio, autrice con Anna Gaudenzi del pezzo, è Direttore della Comunicazione Italia di Sanofi