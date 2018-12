SIOS18 | Smart Money, tutta la finanza del futuro in un workshop

Una banca dentro una banca: la prima trasparente, liquida, che si muove tra servizi tradizionali e nuove offerte digitali. La seconda più simile a quella che conosciamo, ma in continua evoluzione. Questo è lo scenario che Matteo Rizzi, founder di FintechStage, presenterà nel corso di uno dei workshop più interessanti di questa edizione di StartupItalia! Open Summit. Che si intitola, semplicemente, Smart Money: ogni riferimento a tutto quanto vi abbiamo raccontato in questi anni sul nostro canale omonimo non è per niente casuale.

Di cosa parleremo a Smart Money

Partiamo da quello che abbiamo visto a maggio, nel corso di un FintechStage Festival che ci ha portato a Roma, Milano e Torino e ci ha fatto conoscere realtà consolidate e scenari futuri del mondo della finanza. Ma ci saranno anche delle novità, promette Matteo Rizzi: come il pensiontech o ancora fintech for tresurer, due temi che animeranno il dibattito del 17 dicembre e che si allungheranno nel corso di tutto il 2019.

Si parla di pensioni perché, soprattutto all’estero ma in futuro anche in Italia, i fondi integrativi sono degli enormi veicolo di investimento con capacità di incidere nella finanza. Ma più in generale, sia questi fondi che le grande aziende sono degli attori complessi del panorama economico: all’interno di una multinazionale operano una moltitudine di entità che effettuano pagamenti, attraverso cui ogni giorno passano fondi per l’equivalente di quanto una banca o altri istituti finanziari muovono in 24 ore.