H-Farm diventa internazionale con una nuova sede a Barcellona

L’apertura della prima sede all’estero si inserisce nei piani di espansione del business di H-Farm, in particolare nei settori dell’educazione e dei servizi alle imprese impegnate nella transizione digitale, illustrate in una recente intervista a Startupitalia! dal fondatore della società, Riccardo Donadon: non a caso, nel 2018 un numero crescente di aziende straniere, sia grandi che di medie dimensioni, ha infatti scelto H-Farm come partner strategico per creare nuovi modelli di business.

La scelta della Spagna come primo paese per consolidare la crescita internazionale di H-Farm si deve principalmente ai numeri positivi dell’economia iberica: un Pil che cresce di oltre il tre per cento dal 2014 e che ha già raggiunto i livelli precedenti alla crisi del 2008, con una previsione del +2 per cento per quest’anno. E inoltre la crescente importanza che Barcellona ha assunto negli ultimi anni come centro di innovazione, grazie a un ecosistema imprenditoriale che continua ad attrarre investimenti, un ampio bacino di talenti e un’alta qualità della vita: secondo le classifiche, il capoluogo catalano è il quarto hub tecnologico europeo per numero di start-up, e aziende come Microsoft, Facebook e Amazon di recente hanno vi hanno impiantato i loro centri di eccellenza e ricerca.

L’apertura della sede di Barcellona ha l’obiettivo di far diventare H-Farm un punto di riferimento per le aziende che vogliono aumentare la loro competitività sul mercato e innovare i loro modelli di business attraverso una maggiore attenzione alla digitalizzazione e alle tecnologie emergenti. I progetti che la società trevigiana metterà in campo, conclude la nota, si concentreranno sull’Innovation Culture – la crescita del capitale umano – e sull’Open Innovation, per “creare processi di collaborazione tra aziende e startup come risposta alle sfide e agli obiettivi di ciascuna azienda”.