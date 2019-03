AWS Summit 2019: a Milano si parla di tecnologia cloud

Incontriamo Ferrara dopo il suo intervento, e gli chiediamo come siano riusciti a mettere in piedi una società che in 24 mesi è arrivata ad assemblare un team da oltre 80 persone solo nel gruppo di ricerca e sviluppo a Milano: “Ho conosciuto Antonio Tomarchio forse 20 anni fa, e da allora abbiamo messo in piedi qualche startup: nel 2011 per esempio abbiamo dato vita a Beintoo in un seminterrato, e siamo riuscita a farla crescere. Poi Antonio si trasferì negli USA nel 2016, e si rese conto che il mercato offriva spunti diversi e interessanti. Così è nata Cuebiq”.

Nel giro di due anni Cuebiq è passata da piccola impresa, con i dipendenti che si contavano sulle dita di una mano, a scaleup con uffici a New York, San Francisco, Chicago, Milano e Shanghai. Con in testa però un pensiero fisso: “Uno dei miei obiettivi – continua Ferrara – è stato sempre quello di cercare di riunire il mondo della scienza, quello dei PhD in matematica e statistica, con il mondo dell’informatica: colmare quel gap tra una bella idea e un algoritmo capace di scalare su grandi quantità di dati. Lo stato dell’arte applicato al mondo del business”.