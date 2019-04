Road to SIOS19 arriva a Pontedera. 9 ragioni per non perdervi l’evento del 10 aprile

Cosa aspettarsi dall’evento

Durante la giornata, come è stato sottolineato alla conferenza stampa anche dal Sindaco di Pontedera, saranno al centro dell’attenzione le startup con i loro progetti innovativi e le aziende del territorio, e ancora le università e gli acceleratori d’impresa. L’obiettivo della giornata di lavoro sarà quello di raccontare un territorio che vede nell’innovazione una possibilità concreta per creare nuovi posti di lavoro e, perchè no, per far rimanere in un territorio con tante risorse, giovani che già pensano a possibilità in altre zone d’Italia o all’estero.

Proprio per questo la giornata sarà articolata come un Open Day dove le startup di PONT-TECH, incubatore delle realtà innovative di Pontedera, incontreranno aziende, investitori tra cui Invitalia e P101, imprese, Università e tante eccellenze. Le conclusioni saranno a cura del professor Paolo Dario, Direttore Scientifico ARTES 4.0 (Advanced Robotics and enabling digital Technologies & Systems 4.0), centro dedicato alla robotica e alle tecnologie abilitanti, coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Tanti i motivi per non perdere l’evento. Qui i 9 principali