5 eventi da non perdere a FinTechStage Festival 2019

1. Grand Opening

Si parte, inizia l’edizione 2019 di FinTechStage Festival: ospiti della sede de Il Sole 24 Ore, il più importante e storico quotidiano italiano dedicato all’economia e alla finanza, apriranno le danze il co-founder di FinTechStage Matteo Rizzi e il padrone di casa Alessandro Plateroti (vicedirettore de Il Sole). A seguire i primi interventi degli speaker di FinTechStage Festival: si parte con Corrado Passera, CEO di quella illimity che vi abbiamo raccontato su queste pagine sin dalla sua nascita e che costituisce uno dei migliori esempi di banca di nuova generazione, e si prosegue poi con Ebi Atawodi (Uber), Daniel Marovitz (Booking.com: qui una sua intervista), Claudio Costamagna (CC&Soci) e Serena Torielli (Virtual B: l’abbiamo intervistata in vista di questo evento). La mattinata proseguirà con gli interventi di Mark Dowds (TROV: leggete qui i temi di cui parlerà al pubblico), Cinzia Tagliabue (Amundi SGR), Antonella Aureli (Accenture) e Fabio Moioli (Microsoft). Chiude la mattinata il keynote di Roberta Cocco, assessore al digitale del Comune di Milano, con a fare gli onori di casa di nuovo Matteo Rizzi e l’altro co-founder di FinTechStage: Lazaro Campos.

2. Accenture Fintech Forum

Un altro appuntamento che vi potrà suonare familiare se ci seguite su queste pagine: solo poche settimane fa vi abbiamo raccontato da ACIN, la sede di Accenture in Piazza Gae Aulenti dedicata al Fintech, un’altro evento dedicato alla digital transformation delle banche. Torneremo da Accenture per seguire l’evento della costellazione FinTechStage Festival: ancora una volta farà gli onori di casa Mauro Macchi, financial service lead Italy di Accenture, e i suoi ospiti seguiranno un fitto programma durante tutto il pomeriggio del 13 maggio discutendo di esempi e questioni molto pratiche per il fintech. Cosa sta davvero funzionando nel mondo della gestione dell’intelligenza artificiale, della digital identity, del credito a livello corporate e nel wealth management. L’elenco completo degli speaker è disponibile sulla pagina ufficiale dell’evento.

3. InsurTech

Appuntamento il 14 maggio, al mattino, per raccontare lo stato dell’arte della tecnologia applicata al mondo assicurativo: un tema che è tanto più affascinante se si pensa al livello di automazione che è possibile raggiungere in questo settore, e le conseguenze che questa innovazione può generare con vantaggi sia per gli addetti ai lavori che per i clienti finali. Nel mondo dell’insurtech trovano spazio tutte quelle tecnologie di cui parliamo a più riprese su StartupItalia: l’IoT con i sensori a bordo delle vetture o nei dispositivi indossabili, analytics che impiegano machine learning e intelligenza artificiale per analizzare i dati. Tecnologie applicate che spesso sono il frutto di un processo di open innovation che vede collaborare incumbent e startup, e temi che vale senz’altro la pena di approfondire. Sarà la Microsoft House ad ospitare questo evento, con Fabio Moioli che terrà uno dei keynote nel corso della mattinata.