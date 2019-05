Che cosa fa Lavanderia24?

Lavanderia24 è un servizio di lavanderia innovativo fondato nel 2017. Nasce con lo scopo di proiettare nel futuro una storica catena di lavanderie fiorentine, con oltre 30 anni di esperienza nel settore. In cosa consiste: abbiamo creato una piattaforma digitale 2.0, sulla quale il cliente può in pochi clic scegliere, in completa autonomia, i servizi di lavaggio e stiratura che desidera. Successivamente, potrà selezionare gli orari di ritiro e consegna a domicilio della merce da lavare, a seconda delle sue necessità. Una volta concordato il tutto effettuerà il pagamento direttamente sulla piattaforma tramite carta di credito oppure Paypal. Il nostro servizio di Lavanderia24 permette ai clienti un grande risparmio di tempo, coniugato all’assoluta qualità del servizio di lavaggio offerto.

Ora spiegalo in un tweet

#Lavanderia24, la tua lavanderia a domicilio. #Semplice #veloce e #affidabile! Vai sul nostro sito, ordina i lavaggi che desideri, prenota l’orario in cui possiamo ritirare e riconsegnare la merce, e il gioco è fatto!

Qual è il vostro più grande successo? Quello che vi distingue dagli altri?

Nel mese di aprile 2019 abbiamo incrementato il nostro fatturato del 46% rispetto alla media del primo trimestre, questo anche grazie al supporto fornitoci da HUBBLE, il progetto di incubazione curato da Fondazione CR Firenze, Fondazione per la Ricerca e per l’Innovazione dell’Università di Firenze e Nana Bianca. Quello che ci distingue dagli altri concorrenti: il nostro know how riguardo la comunicazione sul web e sui social tramite campagne di acquisizione, sponsorizzazioni e contenti grafici mirati. L’esperienza trentennale dei nostri artigiani nei metodi di lavaggio professionali e nella stiratura a mano dei capi.

Che cosa ti aspetti dall’esperienza allo StartupItalia Village?

Poter ascoltare e potersi confrontare con grandi esperti del settore, ma anche e soprattutto promuovere l’azienda in un ambiente potenzialmente molto fertile per realtà come la nostra.