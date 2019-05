Quattro domande al team di Vitamina

Che cosa fa Vitamina?

Vitamina personalizza e commercializza integratori alimentari. Ci occupiamo sia della formulazione/tracciabilità di ogni prodotto (tutti pensati e realizzati in Toscana), sia della personalizzazione. Attraverso un test “alimentato” da un algoritmo da noi studiato, in meno di 5 minuti si riceve un feedback sugli integratori da assumere per 30 giorni. Il test è gratuito e la consegna è super veloce, meno di 72 ore in tutta Italia. Inoltre, è disponibile un servizio – sempre gratuito – di live chat con la nostra farmacista/nutrizionista che aiuta a risolvere qualsiasi dubbio inerente i prodotti di Vitamina e/o il risultato del test. Con il primo ordine, oltre agli integratori selezionati, si riceve un portapillole omaggio. Tutti gli integratori sono pensati per essere assunti anche contemporaneamente e per non avere interazioni collaterali tra di loro, sono registrato presso il Ministero della Salute e sono senza OGM, gluten-free, vegani e vegetariani (con eccezione degli Omega 3).

Ora spiegalo in un tweet

Vitamina è la prima piattaforma italiana di integratori alimentari personalizzati.

Qual è il vostro più grande successo? Quello che vi distingue dagli altri?

Oltre ad aver raccolto più di 30mila test ed aver venduto oltre 20mila confezioni di integratori, il nostro più grande successo è aver consegnato pack in tutte le regioni d’Italia. Questo dimostra la qualità di Vitamina e la capillarità con cui i nostri clienti sono dislocati sulla penisola italiana.

Che cosa ti aspetti dall’esperienza allo StartupItalia Village?

Come azienda ci aspettiamo tanti incontri stimolanti che ci aiutino non solo a migliorare il nostro business, ma ad allargare la nostra visione d’impresa. Personalmente, credo che Vitamina possa essere una delle startup di riferimento per quanto riguarda l’innovazione in un settore che continua a crescere e che vuole e deve rinnovarsi.