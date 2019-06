TedXDarsena, l’etitca del domani tra tecnologia, amore e morte

Etica tecnologia e amore

Cosa chiedete ad Alexa? Solo ricette, notizie, musica e promemoria o le fate domande più personali, come fosse un essere umano? Prima o poi, siate sinceri, lo avete fatto. Per curiosità, certo, ma anche per cercare una forma di connessione, una complicità.

Balistreri ci ha fatto fare un passo indietro: si può essere coinvolti emotivamente e provare affetto per una macchina o una voce generata da un’intelligenza artificiale? La memoria va subito ai film

Blade Runner, Her, Ex Machina, dove con o senza corpo il protagonista di innamora di una macchina androide o unicamente di una voce, con più livelli di seduzione.

“Oggi si stabiliscono relazioni con le macchine anche in ambito ospedaliero e nell’assistenza agli anziani: i robot che li assistono e interagiscono con loro spingono nel tempo le persone a costruire con loro affetto e relazione, così si interessano al loro benessere e a volte cercano di dargli da mangiare, vogliono sapere come funzionano. A livello cognitivo e razionale sanno che sono macchine ma in sostanza si lasciano coinvolgere sentimentalmente”.

Questo legame in evoluzione, di pari passo con l’innovazione tecnologica, porta già ad altre necessarie valutazioni: “Un giorno riconosceremo loro una rilevanza morale dal punto di vista giuridico? Sarà punito il maltrattamento nei confronti di una macchina? Non dovrà essere autocosciente, in qualche modo basterà che sia in grado di interagire con noi, se sarà in grado di cogliere il nostro umore. Se saprà empatizzare con noi secondo me arriveremo a non resistere, e a riconoscerli come membri della nostra comunità”.

Lo scenario culturale è cambiato, anche dal punto di vista sessuale: “C’è qualcosa di male nel fare sesso con un robot? Sarebbe autoerotismo, che non è più vissuto come pratica immorale. Ma chi stabilisce questa relazione con una macchina è visto come individuo problematico o deviato, incapace di avere relazioni con altri esseri umani. Forse possiamo immaginare situazioni in cui il sex robot possa aiutare chi esce da una separazione o ha compagni che non assecondano le fantasie, o chi soffre di ansie sociali. Di certo la maggior parte di noi è in grado di distinguere gli ambiti (pensiamo al gioco per i bambini) e piano piano stiamo superando anche l’oggettivazione del corpo femminile, con robot immaginati di sesso maschile”.

Etica tecnologia e lavoro

Il futuro del lavoro è femmina: lo dice Silvia Zanella di Adecco Group, e senza alcun intento femminista. “Con che tipo di giocattoli vi piaceva giocare? Ricordo me stessa con le altre bambine a giocare a fare le mamme, i maschi con i robot transformer. La vita poi ci insegna che una visione da maschio alfa non è più efficace e che il modo di lavorare e la ricerca del lavoro sono “femmine”. Dal punto di vista tecnologico il dibattito è spesso relegato a robot che fanno cose e a statistiche asettiche ma molto poco a come lavoreremo noi, a come gestiremo tempo e spazio, le relazioni, le gerarchie. Non voglio minimizzare gli impatti occupazionali ma allargare la visione, perchè tra le competenze sempre più richieste ci sono le soft skills, come la capacità di ascolto, di entrare in relazione con colleghi e clienti, di lavorare in gruppo, capacità che sono più spesso attribuite alle donne”. Spazio e tempo nei luoghi e nelle modalità di lavoro sono d’altronde cambiati grazie alle nuove tecnologie. Da una parte la globalizzazione e l’internazionalizzazione, la diversità e l’inclusione come assi fondamentali dal punto di vista della competizione e della sopravvivenza di un progetto. Ma la tecnologia rende possibile anche lo smartworking e l’attenzione si sposta sulla cultura del lavoro e sull’importanza di raggiungere un risultato anche con modalità nuove. Insomma, entra in campo la fiducia. ”Riflettiamo sulla parola “collega”: significa connessione, condivisione, parte di un ecosistema dove ho e creo valore. Per questo le piattaforme di social recuiting hanno un successo limitato, perché non ci si può più limitare ad un elenco di successi o premi o traguardi, è più importante scoprire come sei, come vivi il sistema”. Mentre big data e algoritmi ridisegnano i contorni di ciò che siamo, possiamo o vogliamo fare, “Abbiamo tutti noi il diritto di cominciare a comprendere davvero questo futuro del lavoro e l’uso delle tecnologie per insegnare ai nostri figli le nuove regole del gioco”.