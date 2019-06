Eventi digitali da non perdere dal 24 al 30 giugno

Dalle 19.00 a Padova presso Uqido S.r.l in Via Garigliano 52 vi segnalo l’evento: “ Sviluppare brand e prodotto a prova di “buzz ” “. Con la presentazione dei libri “UX Writing” e “Viral marketing”, nel corso della serata si alterneranno le testimonianze di consulenti e professionisti che attraverso esempi e analisi di casi concreti faranno chiarezza su cosa significa fare marketing in un mondo che cambia alla velocità della luce e che nonostante tutta la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, mette ancora al centro noi come persone. Si alterneranno sullo stage quattro speaker che condivideranno la loro visone sull’argomento: Pier Mattia Avesani, CEO di Uqido: “Storie di innovazioni e tecnologie che sono diventate virali: cosa è successo e chi lo ha fatto succedere?”, Michele Pagani, autore di “Viral Marketing Oltre il passaparola: rendere memorabili brand e startup”: Il virale del “basta che se ne parli” non funziona. E’ necessario comunicare dei valori e per i brand tornare a mettere le persone al centro. Alessia Camera, autrice di “Startup Marketing & Viral Marketing”: Il virale deve partire dal prodotto, essere veicolato da passaparola e social media ed essere finalizzato a raggiungere obiettivi di business. Serena Giust, autrice di “UX Writing. Micro testi, macro impatto”: In un contesto oberato di contenuti è importante personalizzare l’esperienza utente e creare valore attraverso tecnologia e testi.