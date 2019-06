For Women in Science, le borse di studio L’Oréal-Unesco per sostenere la ricerca in Italia

C’è anche di che essere ottimisti, secondo di nuovo il professor Manfredi che cita i risultati preliminari del concorso che ha visto la selezione di 1.500 nuovi ricercatori lo scorso anno: a sentir lui, la maggioranza dei candidati in lizza per l’assegnazione di un posto sarebbe donna, a dimostrazione della preparazione mostrata già a livello di studi accademici. C’è poi un altro dato, citato questa volta da Enrico Vicenti, segretario generale della Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO, che sottolinea come nel 2018 due premi Nobel siano andati ad altrettante donne (fisica e chimica): “Piccoli passi verso un grande risultato” dice, mentre sprona l’accademia tutta a sfruttare ogni risorsa possibile per dare vita a quella ricerca di maggior pregio che veda il contributo creativo come fattore determinante per riportare l’Europa ai vertici della scienza mondiale.

Le borsiste italiane 2019

Sono sei quest’anno le assegnatarie della borsa For Women in Science di Fondation L’Oréal e UNESCO: la novità del 2019 è che è stata aggiunta una nuova categoria, quella dell’ingegneria, a dimostrazione dell’attenzione crescente per tutte le discipline dell’area STEM. Ad aggiudicarsi una borsa in questa categoria c’è Federica Mezzani (Università La Sapienza di Roma), con il progetto MINOR che prevede l’impiego di una flotta di droni per la localizzazione delle mine antiuomo nelle zone di guerra: un progetto dall’altissimo tasso tecnologico, che sfrutta addirittura innovativi sensori detti gravimetri per rilevare le variazioni minime di composizione del terreno e scovare quindi gli ordigni sepolti, e con un valore sociale altrettanto impressionante.

Altrettanto significative le ricerche di Teresa Mezza (Università Cattolica del Sacro Cuore) sulle terapie personalizzate per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, di Ester Pagano (Università Federico II di Napoli) per lo studio di una proteina legata all’insorgenza del tumore nel colon-retto, così come Paola Tognini (Scuola Normale di Pisa) che si occupa di nutrizione e metabolismo intestinale e su come questo possa influenzare l’attività celebrale.