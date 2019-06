Techstars Startup Week Torino, 4 giorni di grandi nomi alle OGR

Saranno comunque moltissimi i temi affrontati in 4 giorni: solo per citarne uno si parlerà di blockchain con IBM anche grazie al contributo di Pietro Lanza, Blockchain Director IBM Italia, Massimo Chiriatti CTO Blockchain and Digital Currencies di IBM Italia e di Stefano Firpo che oggi è CEO di Mediocredito Italiano dopo aver lavorato negli ultimi anni nello “sbloccare” i processi di innovazione per il Paese come Direttore Generale al Ministero dello Sviluppo Economico. Un momento dunque per aprire una porta verso i paradigmi dell’innovazione globali. Non solo Blockchain. Molte le fireside chat e panel con ospiti di spicco nell’ecosistema del tech come il General Country Manager di Microsoft Italia Silvia Candiani, il President di Silicon Valley Bank Capital John China, il CEO di Illimity Corrado Passera, il Charmain di Hyperloop Transportation Technologies Bibop Gresta e molti altri che si avvicenderanno nelle sale del suggestivo spazio torinese.

Il 28 Giugno, gran galà finale dove le OGR ospiteranno la prima edizione dell’OGR&SEI Torino Forum, l’evento di punta dell’Italian Tech Week, in cui spicca l’intervista di John Elkann a Daniel Ek, Founder di Spotify. Inoltre, nel pomeriggio, tra le sessioni di chiusura, si parlerà di un grande tema per l’umanità: il rapporto tra l’intelligenza artificiale e l’etica. A discuterne, il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, il luminare della scienza dei dati Mario Rasetti e Brian Pallas, brillante imprenditore italiano che ha lanciato Opportunity Network: una piattaforma che ha creato – negli ultimi 5 anni – opportunità di business per i suoi iscritti per circa 220 miliardi di dollari. Modereranno i dibattiti esperti internazionali dei network di Techstars e Bain&Company. Ma anche giornalisti italiani di primissimo piano come Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera.