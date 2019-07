Chi è Susan Wojcicki la donna che ha convinto Google a comprare Youtube

Wojcicki, nata in California nel ’68, origini russe e polacche, è in azienda dall’inizio, nel 1998, assieme a Larry Page e Segej Brin, dopo gli studi in economia e managment. Si dice sia la sedicesima dipendente di Google, la prima a dirigere il settore marketing. C‘è lei, alla fine del millennio scorso, dietro ai Doodle, i simpatici loghi tematici di Google che ogni tanto celebrano ricorrenze speciali, così come c’è lei nello sviluppo di Google Immagini e Google Books.