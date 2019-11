Trentino Sviluppo lancia il nuovo programma “Trentino Startup Valley”

Trentino Sviluppo e HIT sono due realtà che già da tempo lavorano per le startup e che con il programma Trentino Startup Valley vogliono creare un unico punto di accesso ai servizi loro dedicati. L’obiettivo è operare in sinergia per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese e nuovi posti di lavoro ad alta specializzazione tecnologica. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento.

Le attività di Trentino Startup Valley

Il programma offre formazione imprenditoriale, coaching personalizzato, supporto economico, spazi di lavoro, networking e opportunità di relazione con consulenti specialistici, investitori e business angel. L’iniziativa segue un’ottica triennale e si articola in tre fasi: la prima, denominata “Bootstrap”, è un intenso programma di formazione imprenditoriale a numero chiuso della durata di 4 mesi; la seconda, “Validation”, prevede che le idee migliori che emergeranno dalla fase Bootstrap continuino ad essere seguite e supportate da figure professionali altamente specializzate nei successivi 8 mesi; la terza, quella del “Go-to-market”, è un programma a sportello, della durata massima di 24 mesi, per startup mature che necessitano di supporto finanziario e manageriale per completare la fase di industrializzazione e di entrata sul mercato.

La call è aperta fino alle 12.30 di lunedì 16 dicembre ed è rivolta ad aspiranti startupper, a studenti, ricercatori e innovatori, attivi nella Provincia autonoma di Trento ed è aperto a idee imprenditoriali ad ogni stadio di sviluppo e appartenenti a qualsiasi settore. Una considerazione particolare sarà riservata alle proposte ascrivibili all’ambito delle priorità tematiche della “Smart Specialisation” e alle traiettorie di ricerca e alle filiere di trasformazione individuate nella “Carta di Rovereto sull’Innovazione”, sottoscritta il 20 luglio 2019 a conclusione dei lavori del Forum per la Ricerca.

Le fasi di Trentino Startup Valley

La fase del “Bootstrap” permetterà ai team partecipanti di verificare la sostenibilità della propria idea, consolidarne e rafforzarne la struttura, imparare a redigere la documentazione a supporto della stessa e acquisire le competenze per presentarla in maniera completa ed esauriente. I team vincitori saranno annunciati entro fine anno, il primo incontro formativo è previsto dopo le festività natalizie e le lezioni proseguiranno poi a cadenza settimanale; alcune saranno obbligatorie, altre consigliate. “Bootstrap acquisisce una maggiore forza ed efficacia grazie alla collaborazione con Trentino Sviluppo sotto il brand Startup Valley”, ha affermato il presidente di HIT Paolo Girardi, che ha aggiunto: “Bootstrap è una delle modalità più riuscite per la valorizzazione delle idee della ricerca trentina”.

La formazione terminerà a maggio 2020, poi i team presenteranno i propri progetti in occasione di un evento aperto al pubblico che si svolgerà nella prima metà del mese. e solo le idee più innovative, sostenibili, mature e ben pianificate potranno proseguire il programma passando alla seconda fase, quella chiamata “Validation”. Questa seconda fase di Trentino Startup Valley offrirà la possibilità di spendere dei gettoni del valore ognuno di 500 euro in servizi specialistici e consulenze a supporto del proprio piano di business e della propria attività. A dicembre 2020 si terrà il “Validation Day”: al primo progetto classificato sarà assegnato un premio da 20 mila euro da investire nella propria attività, al secondo 10 mila euro e al terzo 5 mila euro.

“Go to market” è una fase successiva, non obbligatoria, aperta ai vincitori delle fasi Bootstrap e Validation, ma anche ad altre iniziative imprenditoriali innovative già consolidate. Lo scopo sarà quello di creare un percorso mirato, pensato su misura per ogni startup, volto a rispondere ad esigenze specifiche quali l’industrializzazione del prodotto, la raccolta di investimenti oppure l’internazionalizzazione del proprio business.



L’alleanza tra Trentino Sviluppo e HIT

L’unione di due realtà locali importanti nel campo dell’innovazione è stata saluta con favore dall’ Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli, che ha dichiarato: “Trentino Sviluppo e Hub Innovazione Trentino dispongono delle competenze per accompagnare le nuove iniziative imprenditoriali nel migliore dei modi e rispondono ad un’esigenza reale che appartiene a chi possiede una buona idea o un progetto scientifico innovativo e vuole imparare a fare impresa”.

“Unire le nostre forze a quelle di HIT ci permetterà di essere più competitivi e di riuscire ad aiutare ancora più giovani di talento attraverso l’instaurazione di un dialogo costante con l’Università e con le fondazioni trentine di ricerca” ha affermato Sergio Anzelini, presidente di Trentino Sviluppo, che ha proseguito: “Da un lato forniremo infatti loro una solida preparazione economico-finanziaria, mentre dall’altro li aiuteremo a validare il progetto d’impresa dal punto di vista scientifico e a perfezionarlo attraverso la ricerca industriale”.

Oltre lo spirito di collaborazione condiviso dai due partner parlano i numeri: Trentino Sviluppo negli ultimi dieci anni ha accompagnato con i propri programmi di preincubazione, tutoraggio e accelerazione oltre 150 startup, molte delle quali si sono poi affermate con successo sul mercato, assumendo dipendenti e conquistando la fiducia di nuovi investitori. Mentre il programma Bootstrap di HIT Hub ha fornito una spinta propulsiva fondamentale a idee imprenditoriali nate dal mondo della ricerca che sono diventate storie di successo, vedi alle voci Sibylla Biotech o Alia Therapeutics, che hanno attratto investimenti privati molto significativi.