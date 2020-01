E-qube Startup&idea Challenge: la call chiude con quasi 200 candidature

«Innovazione per noi oggi è una parola chiave – ha commenta Paolo Abati, direttore generale di Estra – e siamo convinti che promuovere e sostenere iniziative per le start up sia indispensabile per esplorare nuovi approcci all’innovazione. Le idee ci sono, come dimostra l’aumento delle candidature in questa terza edizione». La call E-qube Startup&idea Challenge è rivolta a tutte quelle idee da sviluppare su varie aree di mercato, dalla customer experience all’economia circolare, dal Fintech fino alla smart mobility.