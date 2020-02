Il menu dell’innovazione: Fabbrica Diffusa mette in tavola i migliori “piatti” regionali

«Il progetto è nato quasi 3 anni fa – ha detto a StartupItalia Stefano Soliano, Direttore Generale di ComoNExT – Quando abbiamo pensato a Fabbrica Diffusa ci siamo resi conto che era necessario costruire luoghi fisici che facessero capire alle imprese le principali tematiche dell’industria 4.0. Purtroppo, in Italia siamo ancora indietro sulla trasformazione digitale». Ritardo che viene ben descritto dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano: se il 95% delle imprese ha sentito parlare almeno una volta di soluzioni intelligenti e smart, il livello di conoscenza del settore e delle possibilità resta ancora basso (addirittura insufficiente per le PMI, con un punteggio di 5 su 10).

L’occasione per startup e PMI

Cariplo Factory e ComoNExT si sono così rivolti ai parchi tecnologici di tutta Italia per mettere in piedi un progetto che valorizzasse i territori e ne raccontasse le storie di successo. «A Milano – ha spiegato Noseda – il dimostratore aprirà dentro BASE ed una volta pronto lanceremo una call per aprirci a startup e PMI innovative verticali sul tema design in chiave circolare nelle sue due dimensioni caratterizzanti: design per prodotti personalizzati e design per un ciclo di vita sostenibile. Le soluzioni identificate non avranno uno spazio permanente: ci sarà ampio turnover per dare modo a tutti i migliori progetti di raccontarsi a imprese e scuole». L’inaugurazione del reparto all’interno dell’ex Ansaldo di Milano è prevista entro l’anno. Un dimostratore invece già attivo è quello di Lomazzo, dove ComoNExT mette in mostra la parte della logistica 4.0.