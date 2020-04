Coronavirus | Da domani obbligo di mascherina (o sciarpa) in Lombardia

Da domani, domenica 5 aprile, in Lombardia si potrà uscire di casa soltanto con naso e bocca coperti. La misura è contenuta in una nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione, Attilio Fontana, per contenere il contagio in un momento delicato dell’emergenza coronavirus. L’obbligo di mascherina o di coprirsi comunque naso e bocca con sciarpe o foulard resterà in vigore fino a lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta. La Lombardia è stata l’epicentro della pandemia e le istituzioni continuano a tener alta l’attenzione. «L’ordinanza del presidente della Regione – si legge sul sito ufficiale – introduce anche l’obbligo, per chi esce dalla propria abitazione, di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessità) hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani».