"Il vuoto apre possibilità infinite". Andrea Loreni racconta cosa significa camminare sospesi 100 metri dal suolo - Startupitalia

Stai dicendo che gli esseri umani hanno più paura di ciò che sta dietro a loro piuttosto che di ciò che ci sta davanti?

Esattamente. La più grande paura, infatti, è l’ignoto, il vuoto: il vuoto dà le vertigini perché è la mancanza di riferimenti stabili, solidi. Eppure è dove c’è il vuoto, è in quel nulla che ci sono possibilità di scoperta illimitate.

E infatti tu nei vuoti apri strade, individuando nel paesaggio due punti tra gli infiniti possibili e posando tra di loro il cavo lungo il quale realizzerai poi la traversata: hai steso cavi nei vuoti tra le montagne, nei cieli di molte città, italiane e straniere, lo hai fatto anche in Giappone, dove una tua storica traversata ha simbolicamente unito le arti che pratichi da tempo, lo Zen e il funambolismo. A me sembra un po’ la metafora di chi per mestiere innova.

Salire lassù, infatti, significa soprattutto cambiare prospettiva e guardare le cose da un altro punto di vista. Significa concedere spazio all’impossibile, all’inaspettato. Il funambolo immagina strade dove non ce ne sono e dove non si pensa neanche che ce ne possano essere. Il solo modo di farlo è liberarsi di ogni sovrastruttura e pregiudizio negativo e lasciare spazio alla possibilità.

Nel tuo libro, semini qua e là consigli percorribili quotidianamente: “Metti in dubbio le tue certezze”, “Impara a stare scomodo”, “Il controllo è un’illusione”, “Dove gli altri vedono solo due punti, tu traccia una linea”… E parli anche di gestione consapevole del rischio. Cosa intendi?

Il rischio è ovunque, perchè vivere è un rischio, ma noi non ne siamo consapevoli: andare in auto, in bicicletta ci espone al pericolo in ogni istante, solo che ce lo dimentichiamo. La differenza è che sul filo ci facciamo carico del rischio, lo accettiamo e lo viviamo per quello che è, ossia una parte imprescindibile del nostro essere e del nostro agire. Valutare il rischio per quello che è, non per quello che si pensa che sia: vuol dire essere lucidi anche sotto pressione, anche quando si ha paura e nonostante ciò si è chiamati a esprimere tutto il proprio potenziale.

Sei un performer di successo. Hai lavorato anche per la tv, per il cinema… Ma persegui una vita autentica. Come vede il successo personale chi pratica lo zen?

Io credo che ciascuno di noi è già un essere illuminato e che perciò non dobbiamo fare nulla per arrivare alla nostra illuminazione: semplicemente si tratta di essere ciò che siamo, ovvero seguire la nostra natura più autentica, trovare il nostro punto più vero e, da lì, incamminarci lungo quella strada.

E’ facile che tutto il resto, anche il successo sì – economico o sociale che sia – , a un certo punto arrivi, di riflesso, da sé, con naturalezza.

