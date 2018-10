StartCup Lombardia 2018, lunedì la finale

Certo non è solo merito di StartCup, ma senz’altro la competizione ha giocato un ruolo significativo nel percorso di NIREOS. Quella di StartCup è a tutti gli effetti una palestra: “Il nostro metodo si basa sulla conoscenza, quindi sul dialogo e sul confronto – aggiunge l’Assessore Mattinzoli – Eventi come questo diventano non solo un necessario volano e uno stimolo fondamentale, ma anche occasioni di crescita basata sul reciproco scambio di know-how”.

Dove va la ricerca lombarda

Nel corso di un anno sono cambiate molto anche le idee arrivate in finale a StartCup, rispecchiando anche un cambiamento nelle candidature: “Non sono cambiate le peculiarità del tessuto lombardo – prosegue Mainetti – che vedono al primo posto le industrial technology e smart product: tutti settori in cui la Lombardia eccelle a livello mondiale, quelli che riguardano in prima battuta la manifattura e soprattutto la manifattura innovativa – due comparti in cui non siamo secondi a nessuno, anzi in cui siamo tra i 5 motori d’Europa”.