L’incentivo Resto al Sud raddoppia: dentro professionisti e under 46

Obiettivo rafforzare l’imprenditoria nel Mezzogiorno

L’obiettivo è rafforzare l’azione di sostegno e di stimolo all’imprenditoria meridionale messa in campo con Resto al Sud: ad oggi sono quasi 4.900 le domande presentate nelle otto regioni interessate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

I giovani che vogliono restare o tornare nel Mezzogiorno possono contare su un mix agevolazioni che copre il 100% delle spese: 35% di fondo perduto e 65% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di garanzia per le Pmi e coperto, per gli interessi, da un altro contributo.

La app di Resto al Sud

Invitalia, ha da poco rilasciato anche la app di Resto al Sud: lo strumento che assiste le persone nella creazione di nuove realtà imprenditoriali nel Mezzogiorno ed è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 45 anni residenti in Sicilia Sardegna Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Abruzzo.

La app ha la funzione di informare e assistere quanti vogliano ottenere un finanziamento per aprire un’azienda meridionale o anche un’attività autonoma ed è suddivisa in due macroaree Pubblica e Privata.

L’area pubblica è chiaramente accessibile a tutti e consente di ricevere informazioni sempre aggiornate su opportunità per la creazione di aziende e attività, eventi in programma, news, workshop formativi. E’ inoltre possibile attivare notifiche push suddivise per regione e avvisano ogni volta che c’è qualche novità di rilievo.

Nell’area privata è invece possibile seguire in tempo reale l’iter della pratica nei vari passaggi: presentazione della domanda, valutazione della domanda, concessione del finanziamento bancario, ammissione alle agevolazioni, ed erogazione dei contributi

Ad ogni passaggio l’eventuale carenza di informazioni o di documentazione viene notificata in tempo reale all’utente. In questo modo si abbreviano i tempi di comunicazione tra gli esperti dell’incentivo e gli utenti. Infine, per tenere traccia delle scadenze e degli appuntamenti la app fornisce anche un calendario in cui segnare date e orari degli impegni.

E’ possibile scaricare la app sia da Play Store per smartphone Android sia dall’App Store per gli iPhone.