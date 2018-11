Marie Curie, storia della donna che ha preso due Premi Nobel

So dirvi esattamente il momento esatto in cui lei è entrata nei miei pensieri da bambina, è successo perché cercavo in quel giorno preciso chi era nato di importante nella storia. Perché volevo crearmi il mio mito, artatamente, perché tutti ne avevano uno. Ero piccola, e cercavo un riferimento indiscusso, un granito su cui poggiare, perché intorno di reali non ne avevo. Tutti i miei compagni di banco avevano pronti nomi che a me non dicevano niente, sui poster in cameretta, o come scritte e foto sui diari, da cantanti a sportivi a personaggi dei fumetti, alcuni ignoravo chi fossero, altri non mi dicevano niente. Un giorno, mentre cercavo chi fosse nato il 7 novembre negli anni 80, presi una decisione: Marie Curie, era lei la mia eroina.

Ma vi dirò di più, da bambina, quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io rispondevo sempre “dare il nome a una via” (le manìe di grandezza dei bambini), così, senza approfondire il motivo. Vi racconto un altro segreto: da quando ebbi Marie Curie come idolo, mi è sempre piaciuto fare un’altra cosa: andare a vedere la via (la rue, la street, l’avenue) dedicata a Marie Curie in ogni città nuova che visitavo. L’ho fatto ovunque, nel mondo. E continuo a farlo.