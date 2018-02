Italia2018 | Agostino Santoni: “Vorrei che in ogni piano o politica il tema del digitale fosse presente di default”

Dal punto di vista operativo, mi auguro che si continui a lavorare su ciò che ha funzionato e che vi sia un impegno ancora maggiore nell’affrontare le debolezze che anno dopo anno continuano a emergere da analisi come quelle del World Economic Forum dedicate alla competitività: la trasparenza, la semplificazione dei processi, la capacità di esprimere politiche attive e di lungo periodo a sostegno dell’economia e del lavoro. Spero anche che in tutto questo si continui a considerare con attenzione l’apporto che il digitale può dare in ottica di trasformazione, perché non è possibile “scendere” dal treno della digitalizzazione o farlo rallentare se si vuole preparare un futuro di crescita per l’Italia.

Su cosa dovrebbe puntare l’Italia per tornare a crescere e farlo con un ritmo sostenuto?

Per tornare a crescere con un ritmo sostenuto questo Paese deve riconoscere i suoi punti di forza – un manifatturiero che in alcuni settori in particolare può essere leader nel mondo, la ricchezza culturale e paesaggistica unica al mondo, l’unicità degli stili di vita e della nostra creatività in ambiti quale la moda e il cibo… – e fare in modo che in ognuno di questi ambiti le politiche, le scelte e le visioni siano orientate al futuro. Un futuro che ha indubbiamente a che fare con la trasformazione tecnologica e con la capacità di rendere pervasiva questa trasformazione. Per questo è necessario continuare a puntare sullo sviluppo di infrastrutture e sostenere l’investimento in innovazione, ma soprattutto è necessario continuare a sviluppare in parallelo una azione per diffondere consapevolezza. Deve essere una consapevolezza positiva, che non si basa su ciò che “potremmo perdere” (posti di lavoro a discapito di processi automatizzati, come spesso si sente dire ad esempio) ma su ciò che possiamo con certezza guadagnare: strumenti che permettono di esprimere le capacità delle nostre imprese, l’eccellenza del nostro capitale umano, il potenziale delle nostre risorse materiali e immateriali.