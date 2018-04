Smartphone scarico in spiaggia? Arrivano i totem di Garageeks. In mostra al BASE per il Fuorisalone

Come funzionano i totem di Garageeks

Questo modello è già attivo in varie città del Nord Italia, come Varese, Lecco, Gallarate, Como e Desenzano del Garda: quindici in totale le stazioni installate, per un totale di oltre 70mila smartphone e tablet ricaricati, con picchi di 120 ricariche al giorno. “Bastano 10 minuti per arrivare al 25% di batteria grazie alla tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm installata nelle porte Usb, mentre la ricarica wireless, che è altrettante veloce, si appoggia a una tecnologia a induzione magnetica, conosciuta con il nome Qi, disponibile nei più recenti smartphone, dall’iPhone 8/X al Galaxy S6/S7/S8. Naturalmente i tempi dipendono anche dal modello del proprio device”. E chi non avesse il cavo per la ricarica? “In genere cerchiamo di fare accordi con edicole, tabaccherie e bar nelle vicinanze della stazione di ricarica, dove si può acquistare un braccialetto con porte Usb, risolvendo così il problema”.

Gli altri modelli firmati Garageeks sono invece pensati per essere usati in ambienti chiusi, come ristoranti, pizzerie e bar che vogliano offrire questo servizio aggiuntivo alla clientela. “Abbiamo progettato dei tavolini mobili, dal design moderno, che si possono affiancare al tavolo del cliente, e altri due modelli da attaccare invece al muro, anche in questo caso esteticamente gradevoli, realizzati in legno e acciaio, durevoli ed ecologici”. Prodotti che si potranno vedere e sperimentare al Salone del Mobile e anche al Fuorisalone, al Base Milano in via Bergognone. La fascia di prezzo va dai 500 euro dei punti ricarica per le attività commerciali, ai 1.000 euro dei totem per la spiaggia, fino ai 5.000 euro del modello che si rivolge alle pubbliche amministrazioni.