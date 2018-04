Dalle 20:15 nell’ambito del Trento Smart City Week . vi segnalo il 21° appuntamento con Speck&Tech dal titolo “ Future Cities “, durante la serata si esplorerà in realtà come le città si stanno trasformando in questo incredibile secolo, soprattutto grazie ai progressi tecnologici, all’uso massiccio dell’apprendimento automatico e dell’analisi basata sui dati, e allo sfruttamento di tecniche partecipative per consentire agli utenti di modellare la città nel modo in cui vorrebbero essere.